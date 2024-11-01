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لبنان

استهداف شقة سكنية ليلا في عاليه.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:09
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نفذ الطيران الإسرائيلي غارة ليلا بمسيّرة على شقة سكنية في منطقة عين الرمانة ـ عاليه ما ادى الى سقوط إصابات بين شهيد وجريح.


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