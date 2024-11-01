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لبنان

بعد غارات أمس... إليكم حصيلة العدوان الإسرائيلي على بعلبك وقرى القضاء

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:58
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بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط 1035 غارة.

ونجم عنها 528 شهيدا و1069 جريحا.

وأمس، استهدف العدو الإسرائيلي منزل المواطن أحمد ناصر الدين في بلدة بوداي، ما أدى الى استشهاده مع زوجته نرجس حسن وطفليهما ميرا وحسين.
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ووجه جيش العدو إنذار إخلاء جديد إلى بعلبك ودورس وعن بورضاي ظهر أمس أيضاً وشنّ سلسلة غارات استهدفت المباني السكنية سقط فيها ستة شهداء هم أفراد أسرة بكاملها،  كما أصيب ستة مواطنين بجروح. 

ثم شنّ العدو أربع غارات متزامنة لجهة المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، فدمّر منزلا في محلة الكيال في بعلبك فوق مُسنَّين، ما أدى إلى استشهاد زهراء رستم، وجرح خمسة مواطنين.

وعلى بعد مئات الأمتار لجهة بلدة دورس، نفّذ الطيران المعادي غارة على حي سكني في محلة "قصر العلوم"، فدمر المنزل المستهدف، وتضررت عشرات المباني والمحال التجارية والمؤسسات المجاورة من عصف الانفجار، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة. 
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