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لبنان

فجراً.. غارة على حسينية خربة سلم ومستوصف لوزارة الشؤون

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:11
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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي عند الثالثة فجراً على حسينية بلدة خربة سلم ومستوصف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمرته.
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