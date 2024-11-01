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لبنان

إشكال ليلا بالقرب من مخيم شاتيلا.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:17
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وقع اشكال ليلا بالقرب من مخيم شاتيلا في حي فرحات الملاصق للمخيم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعلم ان الاشكال بين تجار مخدرات حيث استخدم خلاله اسلحة رشاشة وتم إطلاق قذيفة بـ 7 .

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شاتيلا

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