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لبنان

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي.. وصواريخ انطلقت من لبنان

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:16
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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
 
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وحسب وسائل الإعلام، فقد تم اعتراض بعضها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.





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