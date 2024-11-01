صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي.. وصواريخ انطلقت من لبنان

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

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وحسب وسائل الإعلام، فقد تم اعتراض بعضها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.









