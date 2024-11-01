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لبنان

غارات على يحمر الشقيف ليلاً وتضرر منازل

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:35
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 اغار الطيران الحربي الاسرائيلي عند منتصف الليل على منزل في يحمر الشقيف فدمرته، كما شنّ 5 غارات عنيفة على الحيين الشرقي والغربي في البلدة  تسببت بتدمير منازل.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي على احياء الشرابيك والنابوع وراس العريض والمعصرة والطراش وشوشبة وصولا الى بلدة ارنون ومحيط قلعة الشقيف لجهة الخردلي مع تحليق اربع مسيرات فوق يحمر ارنون كفرتبنيت والزوطرين الغربية والشرقية ومزرعة الحمرا وقلعة ارنون.
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