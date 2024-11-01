ستريدا جعجع: جميع المحاور الخارجية تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة

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كتبت النائبة ستريدا جعجع على منصة "إكس": "لا خلاص للبنان سوى من خلال بناء الدولة القادرة والقويّة، الدولة السيّدة الحرّة المستقلّة، التي لا يمكن بناؤها سوى من خلال رجوع جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى كنف الدولة وفك ارتباطهم عن كل المحاور الخارجيّة".وأضافت: "أصبح واضحاً وجلياً أمام أعين الجميع، أن جميع المحاور الخارجيّة من دون استثناء تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا يهمها مطلقاً المصلحة اللبنانيّة الوطنيّة العليا، وجل ما تقوم به هذه المحاور هو استعمال لبنان ساحة لتحسين شروطها التفاوضيّة".