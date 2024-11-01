Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: جميع المحاور الخارجية تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1271722-638660435966315657.jpg
Doc-P-1271722-638660435966315657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتبت النائبة ستريدا جعجع على منصة "إكس": "لا خلاص للبنان سوى من خلال بناء الدولة القادرة والقويّة، الدولة السيّدة الحرّة المستقلّة، التي لا يمكن بناؤها سوى من خلال رجوع جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى كنف الدولة وفك ارتباطهم عن كل المحاور الخارجيّة".
Advertisement

وأضافت: "أصبح واضحاً وجلياً أمام أعين الجميع، أن جميع المحاور الخارجيّة من دون استثناء تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا يهمها مطلقاً المصلحة اللبنانيّة الوطنيّة العليا، وجل ما تقوم به هذه المحاور هو استعمال لبنان ساحة لتحسين شروطها التفاوضيّة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2024-11-01
05:30 | 2024-11-01
05:20 | 2024-11-01
05:15 | 2024-11-01
05:10 | 2024-11-01
05:00 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24