تصعيد اسرائيلي ينهي مهمة هوكشتاين بلا حل.. ميقاتي: تهديدات الاخلاء الاسرائيلية جريمة حرب

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بدد التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا كل التوقعات، التي رافقت مهمة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين وبيرت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن في تل ابيب بقرب التوصل الى وقف لاطلاق النار.ومع عودة هوكشتاين إلى واشنطن بدلاً من التوجه إلى بيروت كما كان مفترضا، قالت مصادر متابعة إن هذا الفشل يقول إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال عند سقف طلبات لا تنسجم مع الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به لبنان المتمسك بالقرار 1701 دون زيادة ونقصان.واعتبرت مصادر معنية "انّه بات محسوماً تعذر إنجاز اتفاق وقف النار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني. ولفتت إلى أنّ ليس بالضرورة أيضاً ان يحصل الحل فور إتمام الانتخابات، إذ انّ الرئيس المقبل، سيحتاج إلى بعض الوقت لكي ينشئ إدارته ويرسم استراتيجية تحركه، وحتى لو تمّ انتخاب المرشحة الديموقراطية ونائب الرئيس الحالي كامالا هاريس، فإنّ كل المؤشرات تفيد ان معاودة انطلاق دينامية الديبلوماسية الأميركية سيتأخر ".في المقابل، قال مصدر بارز "انّ المساعي الديبلوماسية لا تزال جادة لتحقيق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 في الجنوب. وانّ هوكشتاين لن يزور لبنان لأنّه اضطر إلى العودة إلى واشنطن لمواكبة الانتخابات الرئاسية المقرّرة الثلاثاء المقبل". واستبعد المصدر "التوصل الى حل في هذه الايام القليلة الفاصلة عن هذا الاستحقاق الاميركي". وكشفت" انّ اي تواصل لم يحصل بين هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين بعد زيارته لتل أبيب ولقائه مع نتنياهو". واشار "الى انّ تصريحات نتنياهو امس كانت سلبية جداً، ولا تؤشر إلى حصول تقدّم نحو التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار".زيارة هوكشتاين كانت سبقتها موجة غارات عنيفة خلال اليومين الماضيين على البقاع وبخاصة مدينة بعلبك، وعلى قرى الجنوب وبخاصة مدينة صور، وطرقات جبل لبنان، وقتل المزيد من المسعفين والمدنيين و تدمير المزيد من الاماكن السكنية ودور العبادة، وتلتها فجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الاولى منذ اسبوع.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال أمس إن "التهديدات التي يطلقها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي قتلاً وتدميراً وتخريبا".وأشار إلى أنه "أبلغ هذا الموقف الى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالباً تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والإنسانية".وقال: "لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين بالأمس أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف اطلاق النار تمهيداً للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في إنتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علماً أن التصعيد الإسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة".وكان رئيس الحكومة استقبل امس سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وعرض معها الاوضاع والمستجدات الراهنة .كما إستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى الذي سلمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور "المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة في الرابع من الشهر المقبل.وإجتمع ميقاتي ايضاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبد لله بو حبيب وعرض معه آخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.وقد طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمسوية في "اليونيفيل". ودان رئيس الحكومة الاستهداف الاسرائيلي لقوة "اليونيفيل"، مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب".ومن المقرر ان يستقبل ميقاتي اليوم وفدا من قيادة اليونيفيل.