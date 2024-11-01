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لبنان

غارة على وادي جيلو في قضاء صور

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:14
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 أغار الطيران الحربي المعادي منذ بعض الوقت، على بلدة وادي جيلو - عيتيت في قضاء صور.

كما يستمر تحليق الطيران المسيّر والاستطلاعي في اجواء صور ومحيطها .
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