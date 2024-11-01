صباح اليوم.. إليكم حال الطرقات

تشهد عدد من الطرقات حركة سير ناشطة، صباح اليوم، الجمعة.



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وأشارت الغرفة إلى أنّ حركة المرور ناشطة من جونية باتجاه نفق نهر الكلب وصولا حتى الضبية. فقد أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الزلقا، في حين حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار وطبيعية على الاوزاعي.وأشارت الغرفة إلى أنّ حركة المرور ناشطة من جونية باتجاه نفق نهر الكلب وصولا حتى الضبية.