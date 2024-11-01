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لبنان

صباح اليوم.. إليكم حال الطرقات

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:15
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تشهد عدد من الطرقات حركة سير ناشطة، صباح اليوم، الجمعة.
 
فقد أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الزلقا، في حين حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار وطبيعية على الاوزاعي.
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وأشارت الغرفة إلى أنّ حركة المرور ناشطة من جونية باتجاه نفق نهر الكلب وصولا حتى الضبية.
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