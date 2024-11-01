بسبب أعمال الاشغال.. تحويل السير على جسر انطلياس

أفادت غرفة التحكم المروري عن تحويل السير على جسر انطلياس المسلك الشرقي الى الطريق الجانبي لحين الانتهاء من الاشغال.

وأشارت إلى تواجد دراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل حركة المرور.