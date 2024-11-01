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لبنان
بسبب أعمال الاشغال.. تحويل السير على جسر انطلياس
Lebanon 24
01-11-2024
|
02:34
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تحويل السير على جسر انطلياس المسلك الشرقي الى الطريق الجانبي لحين الانتهاء من الاشغال.
وأشارت إلى تواجد دراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل حركة المرور.
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