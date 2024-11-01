نقابة بارزة تخالف التيار: لا تأجيل

Advertisement

يسعى عدد من نقابات المهن الحرة بما فيها نقابة الأطباء الى الإستحصال على إستشارات من مرجعيات قانونية وهيئات رسمية من أجل تأجيل الإنتخابات النقابية لمعظم هذه المجالس منتصف هذا الشهر.ولهذه الغاية سيعقد لقاء للمهن الحرة في اليومين المقبلين من أجل إعلان التأجيل لأسبابٍ أخلاقية أولاً وقاهرة ثانياً ، إلا أن هذا التأجيل لن يسري على نقابة المحامين حيث يصر مجلس النقابة على إجراء الإنتخابات.هذا الوضع قابله تحرك لعدد كبير من المحامين الذين ينتمون الى"حركة أمل" و"حزب الله" و"الإشتراكي" و"التيار الوطني الحر" ونقباء سابقين ومحامين شيعة مستقلين الى الدعوة لعقد إجتماع موسع السبت تصدر عنه ورقة تقدم الى مجلس النقابة تطلب ارجاء الانتخابات ومراعاة الظروف القاهرة والقاتلة التي يمر فيها البلد.المصدر الحقوقي لفت الى أن القانون واضح لجهة ضرورة وإلزامية إجراء الإنتخابات ، ولكن الأخلاق المهنية وروح الزمالة تحتمان ارجاء هذا الاستحقاق الى حين استتباب الوضع.