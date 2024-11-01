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لبنان

نقابة بارزة تخالف التيار: لا تأجيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2024 | 02:45
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يسعى عدد من نقابات المهن الحرة بما فيها نقابة الأطباء الى الإستحصال على إستشارات من مرجعيات قانونية وهيئات رسمية من أجل تأجيل الإنتخابات النقابية لمعظم هذه المجالس منتصف هذا الشهر.
ولهذه الغاية سيعقد لقاء للمهن الحرة في اليومين المقبلين من أجل إعلان التأجيل لأسبابٍ أخلاقية أولاً وقاهرة ثانياً ، إلا أن هذا التأجيل لن يسري على نقابة المحامين حيث يصر مجلس النقابة على إجراء الإنتخابات.
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هذا الوضع قابله تحرك  لعدد كبير من المحامين الذين ينتمون الى"حركة أمل" و"حزب الله" و"الإشتراكي" و"التيار الوطني الحر" ونقباء سابقين ومحامين شيعة مستقلين الى الدعوة لعقد إجتماع موسع  السبت تصدر  عنه ورقة تقدم الى مجلس النقابة تطلب ارجاء الانتخابات ومراعاة الظروف القاهرة والقاتلة التي يمر فيها البلد.
المصدر الحقوقي لفت الى أن القانون واضح لجهة ضرورة وإلزامية إجراء الإنتخابات ، ولكن الأخلاق المهنية وروح الزمالة تحتمان ارجاء هذا الاستحقاق الى حين استتباب الوضع.


المصدر: لبنان 24

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