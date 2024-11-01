في المطار.. سفير فرنسا أشرف على تسليم المساعدات

أشرف السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو على تسليم المساعدات التي وصلت صباحًا إلى مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأقرت هذه المساعدات في المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس.

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