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لبنان

في المطار.. سفير فرنسا أشرف على تسليم المساعدات

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:46
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أشرف السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو على تسليم المساعدات التي وصلت صباحًا  إلى مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأقرت هذه المساعدات في المؤتمر الدولي  لدعم لبنان في باريس.
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