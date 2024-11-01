خدمات أوجيرو متوقفة في سنترال دده والمناطق المجاورة

أفادت هيئة أوجيرو عبر حسابها على أكس عن "أنّه طرأ عطل في سنترال دده ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

أضافت:" تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".