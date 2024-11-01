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لبنان
خدمات أوجيرو متوقفة في سنترال دده والمناطق المجاورة
Lebanon 24
01-11-2024
|
02:54
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أفادت هيئة أوجيرو عبر حسابها على أكس عن "أنّه طرأ عطل في سنترال دده ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
أضافت:" تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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