طائرة سعودية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة حطّت في المطار

حطت عند الثامنة والربع صباحا في مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة سعودية تابعة لمركز الملك سلمان للاغاثة.

وتنقل الطائرة مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية.