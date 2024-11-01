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لبنان

طائرة سعودية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة حطّت في المطار

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:01
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حطت عند الثامنة والربع صباحا في مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة سعودية تابعة لمركز الملك سلمان للاغاثة.
 
وتنقل الطائرة مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية.
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