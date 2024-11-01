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لبنان

مجلس أساقفة زحلة اطلع من أبو جودة على عمل لجنة إدارة مخاطر الكوارث

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:16
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 عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعا في مطرانية سيدة النجاة حضره الاساقفة: ابراهيم مخايل ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، جرى خلاله عرض الاوضاع على مختلف الصعد في زحلة والبقاع، وأطلع ابو جودة الاساقفة على سير عمل لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المحافظة.
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كما تم مناقشة خطط اللجنة وإجراءاتها أمام التحديات التي تواجه المنطقة بسبب تدفق أعداد كبيرة من النازحين، وسعيها لتخفيف الأعباء. وأعرب الاساقفة عن تقديرهم لجهود المحافظ ولجنة ادارة مخاطر الكوارث والازمات، ونوّهوا بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش وسائر الاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن.

واختتم اللقاء بالتشديد على "ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على كرامة الانسان وبث روح السلام والوحدة الوطنية والاحترام المتبادل".
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