25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شحنة مساعدات الى اهالي رميش بمبادرة من مسعد وبالتعاون مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
01-11-2024
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم إرسال شحنة من المؤن الغذائية و أدوية الأمراض المزمنة و بعض المعدات الطبية و المستلزمات إلى بلدة رميش الحدودية، وذلك بمبادرة فردية من النائب شربل مسعد وعدد من الناشطين في منطقة جزين و جمعية STELP و جمعية BOOST الخيرية والبيت المريمي -المجيدل، بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" في المنطقة.
Advertisement
و كتب مسعد في رسالة دعم إلى أهالي رميش قائلاً: "إلى أهلنا في رميش الحبيبة ، الأوفياء لأرضهم ووطنهم، نقف اليوم وقفة اعتزاز وإجلال أمام صمودكم الشجاع وتضحياتكم العظيمة في مواجهة العدوان. أنتم، بحبكم لوطنكم وتمسككم بجذوركم، تثبتون للعالم أن إرادة الشعب أقوى من أي عدوان، وأن حب الوطن يدفع الإنسان ليكون صامداً مهما اشتدت التحديات".
اضاف: "في كل يوم، تؤكدون من خلال ثباتكم وتماسككم أن هذه الأرض ليست مجرد تراب، بل هي روح وانتماء وعزة، وأن كرامتكم لا تُساوم. صمودكم في وجه العدوان هو رسالة شموخ وصوت حقٍّ لن يُسكت، ورمز للعزة لكل اللبنانيين".
ختم: "نحييكم ونعاهدكم أنكم لستم وحدكم، فصمودكم يلهمنا ويُبقي الأمل حيّاً في قلوبنا. حفظكم الله وحفظ أرضكم، ونسأل الله أن يرفع عنكم الظلم ويمنحكم السلام والأمان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
10:29 | 2024-10-31
31/10/2024 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
10:02 | 2024-10-31
31/10/2024 10:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
10:48 | 2024-10-31
31/10/2024 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:30 | 2024-11-01
إسرائيل تهدّد إرث مدينتي صور وبعلبك التاريخي: استهداف للتراث الثقافي والحضاري
04:21 | 2024-11-01
ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل": متمسكون بدور القوات الدولية في الجنوب وبالقرار 1701
08:29 | 2024-11-01
بري: نُؤكّد إلتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار
08:25 | 2024-11-01
أحمد الحريري في ميلاد الرئيس الشهيد: ما أحوجنا إليك في هذه الأيام الصعبة
08:20 | 2024-11-01
إصابات في إسرائيل... شاهدوا بالفيديو كيف قصف "حزب الله" كرمئيل
08:20 | 2024-11-01
رئيس بلدية صيدا تابع شؤون النازحين: 2800 حصة غذائية ومواد تنظيف من مجلس الجنوب
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 14:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 14:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 14:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24