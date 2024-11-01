شحنة مساعدات الى اهالي رميش بمبادرة من مسعد وبالتعاون مع "اليونيفيل"

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تم إرسال شحنة من المؤن الغذائية و أدوية الأمراض المزمنة و بعض المعدات الطبية و المستلزمات إلى بلدة رميش الحدودية، وذلك بمبادرة فردية من النائب شربل مسعد وعدد من الناشطين في منطقة جزين و جمعية STELP و جمعية BOOST الخيرية والبيت المريمي -المجيدل، بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" في المنطقة.و كتب مسعد في رسالة دعم إلى أهالي رميش قائلاً: "إلى أهلنا في رميش الحبيبة ، الأوفياء لأرضهم ووطنهم، نقف اليوم وقفة اعتزاز وإجلال أمام صمودكم الشجاع وتضحياتكم العظيمة في مواجهة العدوان. أنتم، بحبكم لوطنكم وتمسككم بجذوركم، تثبتون للعالم أن إرادة الشعب أقوى من أي عدوان، وأن حب الوطن يدفع الإنسان ليكون صامداً مهما اشتدت التحديات".اضاف: "في كل يوم، تؤكدون من خلال ثباتكم وتماسككم أن هذه الأرض ليست مجرد تراب، بل هي روح وانتماء وعزة، وأن كرامتكم لا تُساوم. صمودكم في وجه العدوان هو رسالة شموخ وصوت حقٍّ لن يُسكت، ورمز للعزة لكل اللبنانيين".ختم: "نحييكم ونعاهدكم أنكم لستم وحدكم، فصمودكم يلهمنا ويُبقي الأمل حيّاً في قلوبنا. حفظكم الله وحفظ أرضكم، ونسأل الله أن يرفع عنكم الظلم ويمنحكم السلام والأمان".