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لبنان
تمهيدًا لبدء العام الدراسي.. نقل نازحين من مدرسة في طرابلس إلى مركز جديد
Lebanon 24
01-11-2024
|
05:10
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن القوى الامنية عملت على اخلاء مدرسة مي الرسمية للبنات من النازحين في طرابلس، على ان يتم نقلهم الى مكان آخر.
وبحسب ما افادت المصادر ان عملية النقل تجري تمهيداً لاعادة فتح المدرسة المذكورة امام الطلاب لبدء العام الدراسي.
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