عصابة نفّذت أكثر من 20 عملية سرقة.. شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر وهذه جنسيته

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين على متن سيارة نوع "مرسيدس" لون أبيض، بتنفيذ عمليات نشل وسرقة بطريقة احتيالية تستهدف المواطنين في العديد من المناطق.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة ويدعى:ك. ك. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري)بتاريخ 28-10-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة جبل البداوي. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبالغ مالية بعملات مختلفة (ليرة لبنانية، دولار، یورو، دينار عراقي، ليرة سورية) وكمية من حشيشة الكيف والماريجوانا.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع زوجته، بتنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة بطريقة احتيالية طالت العديد من المواطنين في مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال منها: السفارة الكويتية، جسر المطار، الكولا، صبرا وشاتيلا، سوق الأحد، الضاحية الجنوبية، طريق الشام، أبي سمراء، القبة، وغيرها. بالإضافة إلى تنفيذ العديد من عمليات النشل في صيدا وبيروت وطرابلس، حيث كان يوقف المارة ويطلب منهم تصريف مبلغ مالي، وأثناء عملية التصريف تقوم زوجته بإلهاء الضحية ويقوم هو بخفة يده بسرقة مبلغ من الأخير، أو أنه كان ينتحل صفة رجل أردني ويوهم المارة بأنه يريد التصدق بالمال، وتُقدِم زوجته على سرقة مجوهراتهم بطريقة احتيالية.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف زوجته.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، التوجه إلى فرع معلومات الشمال الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على رقم الهاتف ٤٢٣٠٨٦-06 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.