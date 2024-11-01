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لبنان

بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف العدوّ الإسرائيليّ للضاحية الجنوبيّة والنبطية

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:13
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي فيديو للغارات التي شنّتها الطائرات الإسرائيليّة فجر اليوم على الضاحية الجنوبيّة لبيروت وعلى مدينة النبطية.
 
 
 
وزعم أنّ "الطائرات الحربيّة استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة تابعة لـ"حزب الله".
 
 
 
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