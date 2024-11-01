غارات إسرائيليّة على البقاع... إليكم البلدات التي تعرّضت للقصف

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت بلدة طاريا مرتين، واستشهد شخصان وأُصيب 5 بجروحٍ.

كما شنّت طائرات العدوّ غارة على بلدة شمسطار، وغارة على حيّ الزهراء في بعلبك.

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