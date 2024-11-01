Advertisement

لبنان

غارات إسرائيليّة على البقاع... إليكم البلدات التي تعرّضت للقصف

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1271857-638660606225641936.jpg
Doc-P-1271857-638660606225641936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت بلدة طاريا مرتين، واستشهد شخصان وأُصيب 5 بجروحٍ.
 
 
كما شنّت طائرات العدوّ غارة على بلدة شمسطار، وغارة على حيّ الزهراء في بعلبك.
Advertisement
 
 
كذلك، استهدف العدوّ بلدة رسم الحدث، ومحيط بلدة مقنة والبزالية وسهل حربتا وقصرنبا.

 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-11-01
11:00 | 2024-11-01
10:52 | 2024-11-01
10:48 | 2024-11-01
10:46 | 2024-11-01
10:37 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24