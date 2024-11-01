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لبنان

الدفاع المدني: سيطرنا على النيران في احراج رومية

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:21
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أعلنت المديرية العامة  للدفاع المدني في بيان، "ان النيران اندلعت قرابة الواحدة بعد منتصف الليل في أحراج رومية، بعد أن رصدت عدسات كاميرات المراقبة أن ثمة سيارة كانت مركونة في موقع الحريق، وقد غادرت عقب اندلاع النيران".
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واشار الى ان "عناصر الدفاع المدني قد سارعت الى المكان، معززين بالآليات من مراكز متعددة، لمحاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى الأبنية السكنية المجاورة.فتكثفت الجهود بالتعاون مع صهاريج المياه من بلدية بيت مسك ، الى ان تم إخماد النيران على الرغم من أن سرعة الهواء كانت قد شكلت عائقا اساسيا أمام تقدم عمليات الاطفاء ، إضافة إلى وعورة تضاريس تلك البقعة الجغرافية".

واكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار "ضرورة تطويق النار بكل الامكانات المتاحة،  للحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة، فنفذت العمليات وفقا للتوجيهات بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي. وتستمر حتى اللحظة عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الحريق".
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