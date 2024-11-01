24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان في رسالة الجمعة: البلد يمر في محنة تاريخية والسلم الأهلي قدس أقداس
Lebanon 24
01-11-2024
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اليوم "رسالة الجمعة"، وقال: "لأن طبيعة الأرض مقرونة بالمحن الشديدة، ولأن الإنسان مستخلف على الطاعة والعدل والنزاهة والإستقامة الوجودية، ولأن دنيا الإنسان تعيش أخطر مخاضاتها بين التقى والطغيان، فقد لفت الله عبر أنبيائه إلى أن الإنسان مطالب باستحضار الله كقيمة فكرية وتشريعية وتحفيزية بسياق دور الإنسان الدنيوي الذي لا ينفصل أبدا عن إرادة السماء وواقع غايات الوجود، والله هنا يريد أن يقول للخليقة لا يمكن فصل عمل الإنسان عن التوكل على الله، ولا يمكن اعتماد سنن الأرض دون سنن السماء، ولا يمكن التعامل مع موازين الدنيا دون موازين الله تعالى، وهو ما لفت له بقول النبي موسى(ع) لقومه: (اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ، إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، وذلك لتأكيد قوة الله وإرادته بالدنيا، وليقول للخليقة أنّ النمرود قُتِل ببعوضة، وفرعون قُتِلَ بالماء، وكذا غيره من كبار طغاة هذا العالم، ومراد الله هنا يريد تأكيد الثقة بالله تعالى كمركز لقوة الإنسان خاصة زمن المحن الشديدة والواقع الأليم".
Advertisement
أضاف: "واليوم البلد يمر في محنة تاريخية وسط مشاريع دولية وإقليمية خطيرة جدا، والمطلوب من القوى السياسية تأكيد شراكة العائلة اللبنانية على الأرض بعيدا عن مشاريع اللعبة الدولية، ولا خوف من العائلات الروحية لأن خطابها وعقلها ومواثيقها ترتبط بالمحبة والرحمة والمودة والإنصهار الأخلاقي والوطني، والأهم على الإطلاق حماية المشروع الوطني وتلافي أي خطاب فتنوي وأي خطوات استفزازية، وتوازنات البلد لا تقبل المغامرة، والطبخات الدولية مسمومة ولبنان لا يمكن إلا أن يكون شراكة وطنية وروحية، واللعب لصالح أي قوة إقليمية أو دولية يضع البلد بقلب كارثة لا سابق لها، والإسرائيلي منذ الهجوم البري لم يستطع السيطرة على قرية حدودية واحدة بشكل كامل، والإسرائيلي محشور جدا، وواقع الجبهة قوي واستراتيجي، وقدرة المقاومة تصاعدية".
وتابع: "وتاريخ المقاومة الثابت يمر بحماية البلد والسلم الأهلي والشراكة الوطنية، ومواقف الأستاذ وليد جنبلاط الوطنية تحمي البلد وتزيد من الثقة الوطنية، والعون والتضامن الوطني أكبر حاجات لبنان، وما يجري على الجنوب والبقاع والضاحية جراء العدوان الإسرائيلي الواسع يفترض المزيد من الإحتضان الوطني، وشكرا للكنيسة والمسجد، شكرا للجبل الحاضن، شكرا للشمال وبيروت.
وختم المفتي قبلان رسالته: "وما تقوم به العائلة اللبنانية لحظة وطنية بغاية الأهمية والمطلوب من الحكومة احتضان مواطنيها سريعا، بخاصة أن المنظمات الدولية تتحكم بالمساعدات الإغاثية وتتعامل مع النازحين بخلفية سياسية بغيضة، وللتاريخ أقول:"السلم الأهلي قدس أقداس هذا البلد، والجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية مطالبة بحضور كبير وواسع لأن البلد يمر بواقع استثنائي وتاريخي، وعلى الحكومة استنفار كل إمكاناتها لحماية البلد وإنقاذ الواقع الداخلي من نتائج الحرب الإسرائيلية والندم لا ينفع، وواقع البلد معقد وأكبر من لعبة المشاريع، والمكونات الطائفية والسياسية التي تشكل لبنان كانت وستظل حجر الشراكة الوطنية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
09:35 | 2024-11-01
01/11/2024 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلب الاخلاء من النازحين... هذا ما حصل اليوم عند كورنيش الرملة البيضاء (صور)
Lebanon 24
بعد طلب الاخلاء من النازحين... هذا ما حصل اليوم عند كورنيش الرملة البيضاء (صور)
12:33 | 2024-10-31
31/10/2024 12:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد كبير يبدّد الآمال بالتوصل الى إتفاق.. نتنياهو للعالم: لن أوقف الحرب
Lebanon 24
تصعيد كبير يبدّد الآمال بالتوصل الى إتفاق.. نتنياهو للعالم: لن أوقف الحرب
23:02 | 2024-10-31
31/10/2024 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
04:50 | 2024-11-01
01/11/2024 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2024-11-01
القرار 1701 دونه عقبات إسرائيلية.. وتراجع الحزب إلى الخلف له شروط
11:00 | 2024-11-01
حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل... 10 شهداء و26 جريحاً
10:52 | 2024-11-01
منذ الصباح... هذا ما تشهده الضاحية الجنوبية وبيروت (فيديو)
10:48 | 2024-11-01
بوحبيب استقبل لاثارو: نُجدّد إدانتنا لأيّ إعتداء على عناصر "اليونيفيل"
10:46 | 2024-11-01
وفد من "التيار الوطني الحر" زار اللواء صليبا وبحث معه في التصدي لأي مخاطر محتملة للفتنة
10:37 | 2024-11-01
ياسين عرض في جنيف للكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 17:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 17:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 17:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24