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لبنان

بصلية صاروخيّة كبيرة... هذا ما استهدفه "حزب الله"

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:38
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف فجر اليوم تجمعاً لقوّات العدوّ الإسرائيلي في حيّ المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة".
 
 
 
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