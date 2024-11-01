لتأمين المساعدات في مواجهة العدوان الاسرائيلي... موجز بنشاط اليوم للبعثات اللبنانية في الخارج

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عممت وزارة الخارجية اليوم، موجزا بنشاط البعثات اللبنانية في الخارج(1 ت2) لحشد الدعم الديبلوماسي والانساني وتأمين المساعدات للشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، وفيه :-التقى القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى فرنسا زياد طعان نائبة مديرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية لمتابعة نتائج مؤتمر "دعم شعب لبنان وسيادته" الذي استضافته باريس بتاريخ 24/10/2024.-أحاط القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونيسكو السفير مصطفى أديب المديرية العامة لليونيسكو ومديرية مركز التراث العالمي بما يجري من اعتداء اسرائيلي على مدينة بعلبك وتهديد للمواقع الأثرية فيها وخطر هدمها، وطالب بتحرك فوري لوقف القصف وتأمين حماية المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.- إجتمع سفير لبنان لدى بلجيكا فادي الحاج علي بكل من نائبي رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والتنمية فرانك فاندنبروك، ووزيرة الخدمة العامة والشركات العامة والاتصالات والبريد بترا دي سوتير، وشكرهما على مواقفهما تجاه لبنان. ونتج عن اللقاءين تقديم بلجيكا مساعدات طبية ومستلزمات إيواء للشعب اللبناني، والتزامات جديدة للبنان تفوق المليونين ومئتي ألف يورو، اضافة الى التزام بلجيكي بالاستمرار بدعم وكالة الأونروا.- تواصل سفير لبنان لدى سلطنة عمان البير سماحة مع وكيل وزارة الخارجية العمانية، ورئيس الدائرة العربية في الوزارة، ومع الجهات المعنية من وزارة الصحة والهيئة العمانية للأعمال الخيرية بشأن الحاجات والمستلزمات الطبية والايوائية الملحة التي يحتاجها لبنان.كما أطلق السفير سماحة حملة تبرعات للصليب الأحمر اللبناني بين عدد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين تبرعوا بمبلغ 55 الف دولار أميركي تم تحويله الى حساب الصليب الأحمر.- تنسق سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية مع الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال من أجل اطلاق مبادرة لتوفير المساعدات الطبية والاغاثية التي يحتاجها الشعب اللبناني، وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري الذي انشأ حسابا خاصا للتبرعات التي ستقدم للبنان في هذه الحملة".