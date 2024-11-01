في داخله العديد من الأشخاض... إسرائيل استهدفت مبنى في بلدة أمهز

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة على بلدة أمهز.

وبحسب المعلومات، استهدفت طائرات العدوّ مبنى من طابقين يقطنه العديد من الأشخاص.

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واستشهد 8 أشخاص وأُصيب آخرون، بينما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرّة.