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لبنان

في داخله العديد من الأشخاض... إسرائيل استهدفت مبنى في بلدة أمهز

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة على بلدة أمهز.
 
 
وبحسب المعلومات، استهدفت طائرات العدوّ مبنى من طابقين يقطنه العديد من الأشخاص. 
 
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واستشهد 8 أشخاص وأُصيب آخرون، بينما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرّة.
 
 
 
 
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