اللواء الركن عوده ممثلا قائد الجيش في تخريج وتوزيع شهادات: مواصلة العدو حربه الهمجية تضعنا أمام تحديات تاريخية

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ترأس رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عوده ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين الذين تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم للعام 2024 في الكلية الحربية – الفياضية، في حضور عدد من الضباط وذوي المتخرجين.وألقى اللواء الركن عوده كلمة، قال فيها: "إن مواصلة العدو الإسرائيليّ حربه الهمجية على لبنان تضعنا أمام تحديات تاريخية، وصمود وطننا أمام هذه التحديات يعتمد بشكل أساسيّ على صمود الجيش واستمراره في أداء واجبه بمختلف السبل والإمكانات المتاحة، بما يكفل الحفاظ على المؤسسة والوطن".وختم مهنئا المتخرجين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.