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لبنان

وئام وهاب: فلننتظر مفاجأت

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:51
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"نتنياهو يتلاعب بالجميع ويفعل ما يريد وأمامه شهرين من حرية التصرف فلننتظر مفاجأت".
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