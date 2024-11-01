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لبنان
وئام وهاب: فلننتظر مفاجأت
Lebanon 24
01-11-2024
|
07:51
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":
"نتنياهو يتلاعب بالجميع ويفعل ما يريد وأمامه شهرين من حرية التصرف فلننتظر مفاجأت".
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