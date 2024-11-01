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لبنان

الحاج حسن بعد اجتماع وزراء ونواب بعلبك الهرمل: قرابة الـ60 الف نازح موزعين على القرى

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:56
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عقد وزراء ونواب منطقة بعلبك الهرمل اليوم اجتماعا في مجلس النواب، مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وعدد من المعنيين وتم التباحث في موضوع النزوح.

اثر الاجتماع، اشار النائب حسين الحاج حسن إلى انه "تمت مناقشة موضوع النزوح وكيفية التعاطي معه"، وقال: "من واجبنا شكر كل المرجعيات السياسية والدينية والبلدية والاجتماعية في كل المناطق على هذا المشهد الجامع الذي تجلى في التعاطي الوطني مع موضوع النازحين على الرغم من حجم النزوح وتداعياته، حيث كان هناك تعاط وطني بمستوى عال. واجتماعنا اليوم له علاقة ببعلبك الهرمل، واحيي اتحاد بلديات دير الأحمر واهلها ورأس بعلبك والقاع وحدث بعلبك وعرسال وعدد من القرى التي استقبلت نازحي بعلبك".
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ولفت الى ان "عدد النازحين داخل محافظة بعلبك الهرمل يتحرك والرقم الرسمي هو قرابة 60 الفا يتوزعون على القرى. واتفقنا على ان هذا الامر يحتاج إلى تحديث يومي، وناقشنا ضرورة اعادة تكوين خلية الأزمة في المحافظة والمطلوب البحث عن مكان آمن لخلية الأزمة وهناك نقطة تتعلق بالإمكانات المالية"، معتبرا ان "ما أنفقته الحكومة في ملف النازحين زهيد".
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