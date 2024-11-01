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لبنان

استشهاد عضو مجلس بلدية النبطية ومديرها التنفيذي محمد جابر

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:52
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استشهد اليوم عضو مجلس بلدية النبطية والمدير التنفيذي للبلدية محمد حسن عماد جابر، بعدما استهدفته المقاتلات الحربية الإسرائيلية بغارة على منزل في حيّ المسلخ في مدينة النبطية.

وتمكنت فرق الاسعاف من انتشال جثمان الشهيد جابر من تحت الانقاض.
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النبطية

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