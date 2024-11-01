قرب أحد المطاعم... أطلق النار على شقيقه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين شقيقين تطوّر الى إطلاق نار في منطقة الضنية بالقرب من أحد المطاعم.



وفي التفاصيل، أطلق ح.ي النار من بندقية صيد على شقيقه ط.ي من دون إصابته، وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه خلاف على الميراث.