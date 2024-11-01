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لبنان

وفد من ‎"التيار الوطني الحر" زار اللواء صليبا وبحث معه في التصدي لأي مخاطر محتملة للفتنة

Lebanon 24
01-11-2024 | 10:46
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زار وفد من ‎"التيار الوطني الحر"، ضم النواب: نقولا الصحناوي، إدغار طرابلسي، غسان عطالله، نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد، مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وسلم الوفد صليبا كتابا من رئيس التيار النائب جبران باسيل حول تفعيل دور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن، ومحورية دور الدولة في التصدي لأي مخاطر محتملة للفتنة.
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وكان نقاش حول النزوح الناتج عن الحرب ومخاطر إفتعال الإشكالات وكيفية معالجتها.

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