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لبنان

في الجنوب... العدوّ استهدف منزلاً

Lebanon 24
01-11-2024 | 11:14
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استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة منزلاً عند أطراف بلدتيّ برج الملوك - تل نحاس.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب شخصان.
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