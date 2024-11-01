حمية: جميع المرافق من مطار ومرافئ بحرية ومعابر برية خاضعة للقوانين اللبنانية

كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على حسابه عبر منصة "اكس" :"جميع المرافق من مطار ومرافئ بحرية ومعابر برية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بأجهزتها الإدارية وبالتنسيق مع الجيش وكافة الأجهزة الامنية خاضعة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

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