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لبنان

سماع صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون... هذه طبيعته (صورة)

Lebanon 24
01-11-2024 | 11:39
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سُمِعَ صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون بالقرب من "أفران قمرين".
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق إلى انفجار إطار شاحنة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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