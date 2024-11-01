سماع صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون... هذه طبيعته (صورة)

سُمِعَ صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون بالقرب من "أفران قمرين".

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق إلى انفجار إطار شاحنة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.