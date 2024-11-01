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لبنان

"مركز الملك سلمان": مستمرون بتقديم المساعدات الاغاثية عبر الجسر الجوي الى النازحين

Lebanon 24
01-11-2024 | 12:01
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اعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية"، في بيان، "استمراره بتقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي الى العائلات النازحة ومراكز الايواء من محافظة الجنوب وبيروت وبعلبك حيث وزعت في المناطق التالية: بر الياس ، الناعمة، حارة الناعمة صيدا، الهلالية،الرميلة، إقليم الخروب وعرمون.
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وشملت المساعدات المقدمة ما يقارب 1630 عائلة نازحة وإستفادة أكثر من 8200 فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
 
وفي سياق متصل واستمرارا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز وصلت اليوم الطائرة السابعة عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية".
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