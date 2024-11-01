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لبنان

آخر تصريح.. ماذا أعلن بري عن حل "وقف إطلاق النار"؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 12:05
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نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة الأميركية الأخيرة لوقف النار في لبنان، معلناً لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين"، مشيراً إلى أن الحراك السياسي لحل الأزمة "تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية" المقررة الثلاثاء المقبل.
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ورفض بري وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك "تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات"، مشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان "رهناً بتطورات الميدان"، مبدياً تخوفه من "تحويل لبنان إلى غزة ثانية".

وأكد الرئيس بري أن هوكشتاين "لم يتواصل معنا منذ مغادرته إسرائيل"، مشيراً إلى أنه وعد في زيارته السابقة بالذهاب إلى تل أبيب في حال وجد إيجابيات، لكنه لم يبلغنا بأي شيء منذ مغادرته تل أبيب"، ومجدداً تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701 (الصادر عام 2006).

 
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