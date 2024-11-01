منشور لكلاس عن بعلبك: قلعتها المجد ونَكهتها الكرامة

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور جورج كلاس، منشوراً عبر "فيسبوك" بعنوان"مجدية لبعلبك ..!".

وجاء فيه: "قلعة النجوم، مدار الزمن، حمرة الكروم، مقتلة المحن، شمس الكواكب، سهولها ثرية، تلالها غنية، هياكلها عجائب، هيبتها وهاجة، زأرتها خوافة، ربضتها رهابة، تراثها تعظيم، تاريخها تفخيم، للعز ملاعب، للنور مواكب.!

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بعلبك المنكوبة، صرختها مبحوحة، ضحكتها مسلوبة، صورتها مقلوبة، وجعتها مجروحة، يقصفها الحقد، يسكنها الوجد، تكظم الغضب، تأبى المذلَة، تقهر القدر، تراقص القمر، ترفض المهانة، شمسها حراقة، طلتها براقة، رايتها السلامة، قلعتها المجد، ونَكهتها الكرامة".