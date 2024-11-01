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لبنان

المكاري بحث في سبل التعاون وتبادل الخبرات مع معهد الإعلام الأردني

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:10
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جال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، في معهد الإعلام الأردني، برفقة الاميرة ريم علي مؤسسة المعهد، والمدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو- باريس توفيق الجلاصي، ومديرة مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.
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وزار المكاري أقسام المعهد، مطلعا على طريقة عمله، على هامش مشاركته في المؤتمر الرئيسي للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024 في عمان، والذي تنظمه منظمة اليونسكو، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وكانت مناسبة لعرض سبل التعاون وتبادل الخبرات مع معهد الإعلام الأردني.
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