فرنسا: 30 طناً من المساعدات للبنان

أعلنت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس"، إنّ" وزارة أوروبا والشؤون الخارجية سلمت اليوم 30 طناً تقريباً من المساعدات الإنسانية لصالح السكان المدنيّين اللبنانيين، تتضمن مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وخيما وسلعا أخرى للاغاثة".

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