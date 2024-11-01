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لبنان

فرنسا: 30 طناً من المساعدات للبنان

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:38
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أعلنت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس"، إنّ" وزارة أوروبا والشؤون الخارجية سلمت اليوم 30 طناً تقريباً من المساعدات الإنسانية لصالح السكان المدنيّين اللبنانيين، تتضمن مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وخيما وسلعا أخرى للاغاثة".
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الخارجية الفرنسية

المساعدات

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