قتل وسرقة.. الجيش يوقف مطلوبين في طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31/10/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة- طرابلس، المواطنين المطلوبين (ا.ص) و(ر.خ) و(ع.ب) لإطلاقهم النار وإقدامهم على سرقة دراجات نارية بقوة السلاح، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات.كما أوقفت دورية أخرى في منطقة طرابلس، المواطن (م.ف) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".