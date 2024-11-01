Advertisement

لبنان

قتل وسرقة.. الجيش يوقف مطلوبين في طرابلس

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1272056-638660920941551652.jpg
Doc-P-1272056-638660920941551652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31/10/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة- طرابلس، المواطنين المطلوبين (ا.ص) و(ر.خ) و(ع.ب) لإطلاقهم النار وإقدامهم على سرقة دراجات نارية بقوة السلاح، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات.
Advertisement

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة طرابلس، المواطن (م.ف) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:20 | 2024-11-01
17:35 | 2024-11-01
17:27 | 2024-11-01
17:25 | 2024-11-01
17:09 | 2024-11-01
17:04 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24