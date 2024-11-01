جراء العدوان الإسرائيلي.. ما هي مهام عناصر الدفاع المدني المنفذة اليوم؟

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* ضاحية بيروت الجنوبية:- إهماد حريق شقة سكنية على طريق جسر المطار.- إهماد حريق تحت ركام أبنية مدمرة في برج البراجنة.- إهماد حريق مبنى في حارة حريك.- إهماد حريق تحت ركام مبنى بالقرب من تلفزيون المنار.- إهماد حريق تعاونية في تحويطة الغدير.- إهماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة عند مستديرة الكفاءات، وسحب السيارات المحترقة.- إهماد حريق مستودع لقطع السيارات عند نزلة الأوزاعي بجانب النافعة.- إهماد حريق مستودع على اوتوستراد هادي نصرالله.- أعادة فتح طرقات كانت قطعت جراء الغارات الإسرائيلية.* محافظة بعلبك:السعيدة- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض و إستمرار عمليات البحث عن ٣ مفقودين.طاريا- انتشال جثمان شهيد و سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.- إهماد حريق اشجار و منزلاللبوة- انتشال جثامين ٣ شهداء و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض.- إهماد حريق مزار ديني- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقينالبزالية- انتشال جثامين١١ شهيداً وسحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين.بدنايل- انتشال جثامين ٨ شهداء و سحب جريحين من تحت الأنقاض.- إهماد حريق منزل.قصرنبا- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاضيونين- انتشال جثامين ١٠ شهداء و سحب جريح من تحت الأنقاض- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين- إهماد حريق خزان محروقات.نحلة- انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاضدورس- إهماد حريق خزان محروقات (منشآت)* محافظة الجنوب:مفترق معركة- إهماد حريق محل لتنجيد فرش السيارات بعد ان اندلعت النيران للمرة الثانية في الموقع الذي استهدفته غارة إسرائيلية يوم أمس.الشهابية- انتشال جثمان شهيد وإخماد حريق منزل وإطفاء آلية من نوع بيك آب ومحول للطاقة الكهربائية.جويا- انتشال جثماني شهيدين وسحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل الجرحى إلى مستشفى جبل عامل، وجثماني الشهيدين الى براد للجثامين في جويا.- إهماد حريق محلات تجارية.- انتشال جثماني شهيدين وسحب جريحين من تحت الأنقاض بالتعاون مع جهات اخرى.- إهماد حريق في بلدة جويا.مدينة صور :- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت مدينة صور.محافظة النبطية:مدينة النبطية- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى راغب حرب- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبيةعين إبل- إخماد حريق منزل و محلات وعدد من السيارات.الخريبة- إخماد حريق اشجار سنديان وصنوبر جراء قصف مدفعي.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق. (الوكالة الوطنية للإعلام)