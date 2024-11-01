جراء العدوان الإسرائيلي.. ما هي مهام عناصر الدفاع المدني المنفذة اليوم؟

مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة ١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :
* ضاحية بيروت الجنوبية:
- إهماد حريق شقة سكنية على طريق جسر المطار.
- إهماد حريق تحت ركام أبنية مدمرة في برج البراجنة.
- إهماد حريق مبنى في حارة حريك.
- إهماد حريق تحت ركام مبنى بالقرب من تلفزيون المنار.
- إهماد حريق تعاونية في تحويطة الغدير.
- إهماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة عند مستديرة الكفاءات، وسحب السيارات المحترقة.
- إهماد حريق مستودع لقطع السيارات عند نزلة الأوزاعي بجانب النافعة.
- إهماد حريق مستودع على اوتوستراد هادي نصرالله.
- أعادة فتح طرقات كانت قطعت جراء الغارات الإسرائيلية.
* محافظة بعلبك:
السعيدة
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض و إستمرار عمليات البحث عن ٣ مفقودين.
طاريا
- انتشال جثمان شهيد و سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق اشجار و منزل
اللبوة
- انتشال جثامين ٣ شهداء و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق مزار ديني
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين
البزالية
- انتشال جثامين١١ شهيداً وسحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين.
بدنايل
- انتشال جثامين ٨ شهداء و سحب جريحين من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق منزل.
قصرنبا
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض
يونين
- انتشال جثامين ١٠ شهداء و سحب جريح من تحت الأنقاض
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين
- إهماد حريق خزان محروقات.
نحلة
- انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض
دورس
- إهماد حريق خزان محروقات (منشآت)
* محافظة الجنوب:
مفترق معركة
- إهماد حريق محل لتنجيد فرش السيارات بعد ان اندلعت النيران للمرة الثانية في الموقع الذي استهدفته غارة إسرائيلية يوم أمس.
الشهابية
- انتشال جثمان شهيد وإخماد حريق منزل وإطفاء آلية من نوع بيك آب ومحول للطاقة الكهربائية.
جويا
- انتشال جثماني شهيدين وسحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل الجرحى إلى مستشفى جبل عامل، وجثماني الشهيدين الى براد للجثامين في جويا.
- إهماد حريق محلات تجارية.
- انتشال جثماني شهيدين وسحب جريحين من تحت الأنقاض بالتعاون مع جهات اخرى.
- إهماد حريق في بلدة جويا.
مدينة صور :
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت مدينة صور.
محافظة النبطية:
مدينة النبطية
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى راغب حرب
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية
عين إبل
- إخماد حريق منزل و محلات وعدد من السيارات.
الخريبة
- إخماد حريق اشجار سنديان وصنوبر جراء قصف مدفعي.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق. (الوكالة الوطنية للإعلام)