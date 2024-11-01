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لبنان

جراء العدوان الإسرائيلي.. ما هي مهام عناصر الدفاع المدني المنفذة اليوم؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:13
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مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة ١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :


* ضاحية بيروت الجنوبية:
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- إهماد حريق شقة سكنية على طريق جسر المطار.
- إهماد حريق تحت ركام أبنية مدمرة في برج البراجنة.
- إهماد حريق مبنى في حارة حريك.
- إهماد حريق تحت ركام مبنى بالقرب من تلفزيون المنار.
- إهماد حريق تعاونية في تحويطة الغدير.
- إهماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة عند مستديرة الكفاءات، وسحب السيارات المحترقة.
- إهماد حريق مستودع لقطع السيارات عند نزلة الأوزاعي بجانب النافعة.
- إهماد حريق مستودع على اوتوستراد هادي نصرالله.
- أعادة فتح طرقات كانت قطعت جراء الغارات الإسرائيلية.

* محافظة بعلبك:
السعيدة
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض و إستمرار عمليات البحث عن ٣ مفقودين.
طاريا
- انتشال جثمان شهيد و سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق اشجار و منزل
اللبوة
- انتشال جثامين ٣ شهداء و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق مزار ديني
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين
البزالية
- انتشال جثامين١١ شهيداً وسحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين.
بدنايل
- انتشال جثامين ٨ شهداء و سحب جريحين من تحت الأنقاض.
- إهماد حريق منزل.
قصرنبا
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض
يونين
- انتشال جثامين ١٠ شهداء و سحب جريح من تحت الأنقاض
- إهماد حريق مبنى مؤلف من طابقين
- إهماد حريق خزان محروقات.
نحلة
- انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض
دورس
- إهماد حريق خزان محروقات (منشآت)

* محافظة الجنوب:
مفترق معركة
- إهماد حريق محل لتنجيد فرش السيارات بعد ان اندلعت النيران للمرة الثانية في الموقع الذي استهدفته غارة إسرائيلية يوم أمس.
الشهابية
- انتشال جثمان شهيد وإخماد حريق منزل وإطفاء آلية من نوع بيك آب ومحول للطاقة الكهربائية.
جويا
- انتشال جثماني شهيدين وسحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل الجرحى إلى مستشفى جبل عامل، وجثماني الشهيدين الى براد للجثامين في جويا.
- إهماد حريق محلات تجارية.
- انتشال جثماني شهيدين وسحب جريحين من تحت الأنقاض بالتعاون مع جهات اخرى.
- إهماد حريق في بلدة جويا.
مدينة صور :
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت مدينة صور.

محافظة النبطية:
مدينة النبطية
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى راغب حرب
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية
عين إبل
- إخماد حريق منزل و محلات وعدد من السيارات.
الخريبة
- إخماد حريق اشجار سنديان وصنوبر جراء قصف مدفعي.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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