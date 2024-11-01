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لبنان

المحامي وسام عيد لـ"لبنان24": أنا مستقل وجاهز لإنتخابات "نقابة المحامين" إن حصلت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2024 | 15:43
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أكد المُرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي وسام رفيق عيد أنه "محام مستقل ولا ينتمي إلى أي طرفٍ سياسي"، موضحاً في حديث عبر "لبنان24" أنهُ "خاض انتخابات عضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت العام الفائت باستقلاليّة تامّة، فنال حوالى 1000 صوت من دون أن يكون له حليف سوى زميلاته وزملائه، وذلك انطلاقًا من شعاره النقابي المعروف زميلاتي زملائي رافعتي".
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تصريح عيد يأتي عشية استعداد نقابة المحامين لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نقابة، يوم الأحد المقبل، علماً أن هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه الإنتخابات بسبب ظروف الحرب التي يمرّ بها لبنان.
وفي هذا الإطار، لا ينفي عيد عبر "لبنان24" تأييده خيار تأجيل الانتخابات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن وسط الحرب، لكنه أشار إلى أن "الدعوة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات، تمّت بموجب المواد 35 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي ما من طريقة لتأجيل أو تعليق الإنتخابات إلا بصدور قانون عملاً بمبدأ parallélisme des formes، أي أن القانون لا يلغيه إلا قانون". 

مع ذلك، فإن عيد أكد في المقابل "التزامه بالقوانين المرعية الإجراء وبقرارات مجلس النقابة سواء تأجيلاً إو إجراء للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "وفي حال لم يصدر قانون يؤجل الانتخابات فإنّه مستعد للانتخابات ومصمم على خوضها، ولن تكون لديه نيّة بالإنسحاب من المعركة الإنتخابية نهائياً".

وختم: "أنا مرّشح مستقل لعضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت ولا تربطني أيّة التزامات حزبية مع أي فريق سياسي كما أنني أفتخر باستقلاليتي ومناقبيتي ووطنيتي وأؤكد تمسكي بمبادئي الوطنية والنقابية. كذلك، أعد كل زميلة وزميل بأن أكون صوتهم في مجلس النقابة وآذانهم الصاغية من أجل حل مشاكلهم، ونرجو من الله أن يحمي وطننا لبنان وشعبه الحبيب من أيّ استهدافٍ غاشم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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