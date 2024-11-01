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لبنان

حادثة تطال مسؤولاً إسرائيلياً داخل لبنان.. ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 16:07
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، أصيب بجروح طفيفة بعد إنقلاب دبابة كان على متنها في جنوب لبنان.
وذكرت الإذاعة أن الدبابة انقلبت بعد إصدامها بآليات عسكرية أخرى داخل الأراضي اللبنانية.
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بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من هذا المساء، خلال جولة عملياتية في لبنان، انقلبت إحدى السيارات، وكان قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد قيادة المركز الجنرال آفي بلوت بداخلها".

وأوضح المتحدث أن "قائد المنطقة الشمالية أصيب بجروح طفيفة وأكمل سلسلة من الفحوصات في المستشفى، وعاد إلى نشاطه كالمعتاد".
 
 

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