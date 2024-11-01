عبر الإنترنت.. لبنانيون يكتشفون تدمير منازلهم!

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ويروي مراد المتحدّر من قرية عيترون "أرسل لي صديق من القرية مقطع الفيديو، وقال لي أن أحذر ولا أسمح لوالدي بمشاهدته".في الفيديو الذي انتشر على شبكة الإنترنت، رأى مراد المنزل العائلي الذي بناه والده وأعمامه في قرية حدودية مع إسرائيل، يُفجّر على أيدي جنود إسرائيليين.ويقول إن والده شاهد الفيديو، "لكنه كان قويا جدا عند تلقّي الخبر".شارك مراد الصور على حسابه على منصة "فيسبوك"، محدّدا المنزل الذي يبعد "أقلّ من كيلومتر" عن الحدود بخطّ أخضر". (الوكالة الوطنية للإعلام)