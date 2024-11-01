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لبنان

عبر الإنترنت.. لبنانيون يكتشفون تدمير منازلهم!

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:27
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نشرت "وكالة الصحافة الفرنسية"، تقريراً صحافياً عن لبنان، تحت عنوان: "لبنانيون يكتشفون تفجير إسرائيل لمنازلهم عبر الإنترنت". ومما جاء في التقرير: "تلقّى الأستاذ الجامعي علي مراد عبر هاتفه شريط فيديو أرسله صديق محذّرا إياه من قسوته: كانت تلك صور لتفجير إسرائيل منزل عائلته في جنوب لبنان.
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ويروي مراد المتحدّر من قرية عيترون "أرسل لي صديق من القرية مقطع الفيديو، وقال لي أن أحذر ولا أسمح لوالدي بمشاهدته".

في الفيديو الذي انتشر على شبكة الإنترنت، رأى مراد المنزل العائلي الذي بناه والده وأعمامه في قرية حدودية مع إسرائيل، يُفجّر على أيدي جنود إسرائيليين.

ويقول إن والده شاهد الفيديو، "لكنه كان قويا جدا عند تلقّي الخبر".

شارك مراد الصور على حسابه على منصة "فيسبوك"، محدّدا المنزل الذي يبعد "أقلّ من كيلومتر" عن الحدود بخطّ أخضر". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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