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لبنان

بمسيّرات إنقضاضية.. عمليتان لـ"الحزب" استهدفتا تجمعات لجنود العدو

Lebanon 24
01-11-2024 | 18:04
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استهدف "حزب الله" مساء اليوم، الجمعة، مستعمرتين وأصاب أهدافهما بدقة.

وجاء في البيان رقم 6:"استهدفنا عند الساعة 10:00 مساء الجمعة 1-11-2024 ‏ مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية، و أصابت هدفها بدقة".
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وفي البيان رقم 7: "استهدفنا عند الساعة 10:14 مساء الجمعة 1-11-2024 ‏ مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين، وأصابتا أهدافهما بدقة".
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