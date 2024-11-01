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وجاء في البيان رقم 6:"استهدفنا عند الساعة 10:00 مساء الجمعة 1-11-2024 ‏ مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية، و أصابت هدفها بدقة".وفي البيان رقم 7: "استهدفنا عند الساعة 10:14 مساء الجمعة 1-11-2024 ‏ مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين، وأصابتا أهدافهما بدقة".