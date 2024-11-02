اربعة اسباب وراء تقرّب باسيل من بري

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قال مصدر نيابي مستقل لديه علاقة جيدة مع عين التينة إن النائب جبران باسيل يسعى اليوم لان يكون الحليف الأول لرئيس مجلس النواب نبيه بري لعدة إعتبارات، أولها أنه لا يريد الخروج نهائياً من التحالف مع الطائفة الشيعية بعدما فك تحالفه مع حزب الله، ثانياً أن يقطع الطريق نهائياً على القوى المسيحية للتقرب من بري في هذه الفترة وإحتضانه عندها يخسر جبران جميع تحالفاته السياسية بعدما خسر شعبيته بسبب خياراته السياسية، ثالثاً أن ينتقم من النواب الأربعة المنسحبين من "التيار"، من خلال قوة الرئيس بري داخل المجلس.ويضيف المصدر "الاهم ان باسيل، يسعى من خلال قربه المستجد من بري الى قطع الطريق على إنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، كل هذه أمنيات ربما لم تتحقق.واعتبر المصدر "أن الجولة الأولى خسرها باسيل عندما فشل في إقناع الرئيس بري بتغيير أخصامه النواب في هيئة مكتب المجلس ورئاسة اللجان".