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لبنان

بنداء "لبيك ‏يا نصر الله".. حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت بصلية صاروخية نوعية

Lebanon 24
02-11-2024 | 02:20
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‌‏‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف عناصر حزب الله عند الساعة 02:30 من فجر اليوم، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
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