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لبنان

إنذارات الإخلاء... هذا هدفها الحقيقيّ

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-11-2024 | 03:45
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لُوحِظَ في الآونة الأخيرة زيادة عدد الإنذارات بالإخلاء في العديد من المناطق البعيدة عن البلدات والمدن التي تشهد غارات إسرائيليّة، ليتبيّن أنّ مُعظمها كاذب.
وأشار مصدر أمنيّ إلى أنّ العديد من الإتّصالات ورسائل التهديد الهدف منها إخلاء منازل مُعيّنة والإستفادة من عدم وجود قاطنيها لسرقتها.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

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