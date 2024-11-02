إتصال بين بري وسعيد.. هذا ما دار بينهما

زار عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" الدكتور نبيه شمص ، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد في دارته في بلدة قرطبا، وتم خلال اللقاء التدوال في ملف النزوح في منطقة جبيل.



كما كان إتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والدكتور سعيد لتأكيد ضرورة تثيبت الإستقرار والحفاظ على السلم الأهلي في منطقة إرتكز معناها على العيش المشترك المسيحي الإسلامي.

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