Advertisement

لبنان

إتصال بين بري وسعيد.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1272202-638661349445936752.png
Doc-P-1272202-638661349445936752.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" الدكتور نبيه شمص ، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد في دارته في بلدة قرطبا، وتم خلال اللقاء التدوال في ملف النزوح في  منطقة جبيل.

 كما كان إتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والدكتور سعيد لتأكيد ضرورة تثيبت الإستقرار والحفاظ على السلم الأهلي في منطقة إرتكز معناها على العيش المشترك المسيحي الإسلامي.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-11-02
04:03 | 2024-11-02
04:00 | 2024-11-02
03:50 | 2024-11-02
03:45 | 2024-11-02
03:41 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24